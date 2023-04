Napoli-Milan 1-1 al Maradona, rossoneri in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli (ITALPRESS) – Il Milan fa festa al Maradona e va in semifinale di Champions, pareggiando 1-1 contro il Napoli dopo l'1-0 firmato all'andata a Milano. Sono Giroud nel primo tempo e Osimhen in pieno recupero ad andare a segno in una gara ricca di emozioni, con un rigore fallito per parte. I padroni di casa partono meglio e assaltano la porta di Maignan senza però creare nitide palle gol. Al 13? ci prova Politano con il mancino dalla distanza, ma la palla centra il palo di sostegno alle spalle della porta. Al 21? arriva la prima potenziale svolta. I rossoneri ripartono in contropiede e la palla arriva a Leao che, prima di allargare su Diaz, viene atterrato in area da Mario Rui. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giroud, il quale calcia però ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023)(ITALPRESS) – Ilfa festa ale va indi Champions, pareggiando 1-1 contro ildopo l'1-0 firmato all'andata ao. Sono Giroud nel primo tempo e Osimhen in pieno recupero ad andare a segno in una gara ricca di emozioni, con un rigore fallito per parte. I padroni di casa partono meglio e assaltano la porta di Maignan senza però creare nitide palle gol. Al 13? ci prova Politano con il mancino dalla distanza, ma la palla centra il palo di sostegno alle spalle della porta. Al 21? arriva la prima potenziale svolta. Iripartono in contropiede e la palla arriva a Leao che, prima di allargare su Diaz, viene atterrato in area da Mario Rui. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giroud, il quale calcia però ...

