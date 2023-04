Napoli-Milan 0-0: inizia la partita | LIVE NEWS (Di martedì 18 aprile 2023) Il LIVE di Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti della Champions League 2022-2023. Ecco la diretta testuale del match del 'Maradona' Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023) Ildi, gara di ritorno dei quarti della Champions League 2022-2023. Ecco la diretta testuale del match del 'Maradona'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - paolo_is_dead : comunque tutti a dire che il napoli sta dominando, 35 minuti 0 tiri in porta e le occasioni migliori le ha avute il milan - sanse__1 : @FootballAndDre1 Mah io ricordo gol e partitone contro Napoli Milan e Juve -

Napoli, Giuntoli: "La nostra forza è la lungimiranza" Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni: ... Napoli - Milan 0 - 0 LIVE: Meret para su Giroud! Al Maradona, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ... LIVE - NAPOLI - MILAN - Partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League Partita decisiva per Napoli e Milan allo Stadio Maradona per il passaggio alle semifinali di Champions. Si parte dall'1 - 0 dei rossoneri a San Siro nella gara d'andata. 21:00 Partiti!!!! 20:55 - Le squadre entrano in ... Cristiano Giuntoli, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro ilCristiano Giuntoli, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il. Le sue dichiarazioni: ...Al Maradona, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...Partita decisiva perallo Stadio Maradona per il passaggio alle semifinali di Champions. Si parte dall'1 - 0 dei rossoneri a San Siro nella gara d'andata. 21:00 Partiti!!!! 20:55 - Le squadre entrano in ... Napoli-Milan 0-0: Giroud sbaglia il rigore | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport Maldini su Napoli-Milan: "Notte rumorosa, a Hernandez dico..." Paolo Maldini serate come quelle che il Milan si appresta a vivere al Diego Armando Maradona ne ha vissute tante, e allora non potevano mancare proprio le parole del direttore dell'area tecnica rosson ... LIVE- Napoli-Milan 0-0, sta per iniziare la gara al Maradona Napoli e Milan scenderanno in campo alle 21 al Diego Armando Maradona. In palio ci sono le semifinali di Champions contro la vincitrice tra Inter e Benfica. Gli azzurri, caricati dai propri tifosi e d ... Paolo Maldini serate come quelle che il Milan si appresta a vivere al Diego Armando Maradona ne ha vissute tante, e allora non potevano mancare proprio le parole del direttore dell'area tecnica rosson ...Napoli e Milan scenderanno in campo alle 21 al Diego Armando Maradona. In palio ci sono le semifinali di Champions contro la vincitrice tra Inter e Benfica. Gli azzurri, caricati dai propri tifosi e d ...