“Napoli | Lazio e Roma dimostrano che il collettivo e il lavoro quotidiano non sono appannaggio del Nord”

Su Il Messaggero, Andrea Sorrentino torna sul dominio delle squadre del Sud nel campionato di Serie A. Comanda il Napoli, con la Roma e la Lazio. Gli equilibri storici sono cambiati: solo 2 volte negli ultimi 30 anni lo scudetto è uscito dall'asse Milano-Torino. "È il campionato alla rovescia, è l'Italia tutta che si ribalta in questo anno di rivoluzione dei costumi e delle abitudini, in direzioni ostinate e contrarie. È il salmone che risale il fiume a salti pazzerelli e colpi di reni, ci vuole coraggio. È la Questione Meridionale che si vendica e diventa Sistema, grazie a doti come il senso del collettivo, la cura, l'amore nel lavoro quotidiano: dicevano fosse roba da Nordici". E' "l'anno dello choc".

