Napoli, la scelta a sorpresa di Spalletti per sostituire Anguissa (Di martedì 18 aprile 2023) Uno dei grandi assenti di Napoli-Milan questa sera al Maradona sarà Anguissa, fermato da un turno di squalifica dopo l’espulsione... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Uno dei grandi assenti di-Milan questa sera al Maradona sarà, fermato da un turno di squalifica dopo l’espulsione...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Milan, Pioli prepara la strategia per il Napoli: la scelta su Bennacer e Giroud - maxbunker : Di #Baldini, chi ha seguito #Calciopoli, si sapeva tutto. La procura di #Napoli viene scelta dopo che a Torino, vis… - cmdotcom : #Milan, Pioli prepara la strategia per il Napoli: la scelta su Bennacer e Giroud #NapoliMilan - FrancoLocatell6 : @TrenoTHEO1899 IO SONO CONTENTO CHE IL NAPOLI VINCA LO SCUDETTO PER DI PIÙ STRAMERITATO SEMPRE MEGLIO CHE I PRESCRI… - PIvan17 : @mirkotwitta @Torrenapoli1 Appunto, non credo sia una scelta a garanzia del Napoli quella fatta. -