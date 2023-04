Napoli | la notte mai vista prima | contro il Milan il momento più alto della storia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente Aurelio De Laurentiis doveva partire per Los Angeles ma, manco a dirlo, ha spostato i suoi appuntamenti per rimanere in città e vedersi il match dal vivo. In tribuna al Maradona, per ingannare l’attesa, potrà mettersi a fare due conti; per la partita di Champions Leaguedi stasera, 18 aprile 2023 alle 21:00, sarà record d’incasso con quasi 6 milioni. Aurelio De Laurentiis,@Twittervigilia agitata Lavigilia è stata agitata con un centinaio di tifosi partenopei impegnati a disturbare con cori e fuochi d’artificio il riposo delsotto l’albergo. Occhio a non dare voglia di rivalsa ai rossoneri. Era meglio forse risparmiare la voce per quando le squadre ...