Napoli, la mamma di Donato uccisa e poi bruciata: arrestata la vicina (Di martedì 18 aprile 2023) Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto Stefania Russolillo, una 46 anni, ritenuta responsabile dell’omicidio di Rosa Gigante, mamma del noto tiktoker, Donato di Caprio. Il delitto è avvenuto questo pomeriggio in via vicinale Santaniello, a Pianura. Sul corpo della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 aprile 2023) Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto Stefania Russolillo, una 46 anni, ritenuta responsabile dell’omicidio di Rosa Gigante,del noto tiktoker,di Caprio. Il delitto è avvenuto questo pomeriggio in viale Santaniello, a Pianura. Sul corpo della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - Radio1Rai : Caso #MarioPaciolla. A Napoli il murale di #Jorit dedicato al cooperante morto in Colombia nel 2020 in circostanze… - lucaamartiin_ : como la pecheo el napoli mamma - antoniodevinc1 : @AleMariotti1992 Mamma mia che motozappa, mi dava l’urto nonostante non tifi Napoli - Cerrons22 : Mamma mia per l'esonero del pelato e lo sfanculamento di messias e brahim diaz tifo per la remuntada napoli e il 5… -