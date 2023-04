Napoli | i convocati di Spalletti per la sfida contro il Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con il Milan - CalcioNews24 : #Napoli, i convocati di #Spalletti - gianmilan76 : RT @tutticonvocati: Inizia la settimana delle coppe europee per #Napoli, #Milan e #Inter, ma anche per #Roma e #Fiorentina: convocati @giuc… - Milannews24_com : I convocati di #Spalletti - Milannews24_com : #Napoli, i convocati di #Spalletti per la sfida con il #Milan -

Luciano Spalletti rende nota la lista deiche prenderanno parte alla sfida di questa sera al Maradona contro il Milan di Pioli. IAZZURRI GOLLINI Pierluigi IDASIAK Hubert MERET Alex BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO Giovanni MARIO RUI Silva Duarte OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo JESUS Juan RRAHMANI Amir ELMAS Elif GAETANO ...- Milan alle ore 21 allo Stadio Maradona per il ritorno del quarto di finale di Champions League: IAZZURRI GOLLINI Pierluigi IDASIAK Hubert MERET Alex BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO ...- Milan, iTutto pronto per la sfida di questa sera, in programma alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra il Calcioed il Milan e valida per i quarti ...

Milan, i convocati per il Napoli: la decisione su Giroud Calciomercato.com

Thiaw convocato, Politano in vantaggio su Lozano ... Oliver Giroud sarà regolarmente in campo a Napoli. Dopo l'allarme di ieri, l'attaccante francese del Milan si è regolarmente allenato con i ...Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con il Milan. Ecco la lista ufficiale per il match di Champions Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, ecco la lista ufficiale dei convocati di ...