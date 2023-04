Napoli, Giuntoli: «La nostra forza è la lungimiranza» (Di martedì 18 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni: OSIMHEN – «Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo quante ne avrà ma è un calciatore che riesce ad andare anche oltre, speriamo che riesca a tenere per tutta la partita» FUTURO – «Credo che la forza di un club sia la lungimiranza, non credo che ci siano direttori che non pensino al futuro. Dobbiamo farci trovare pronti, ma in questo momento dobbiamo goderci quello che sta succedendo». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Cristiano, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan Cristiano, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni: OSIMHEN – «Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo quante ne avrà ma è un calciatore che riesce ad andare anche oltre, speriamo che riesca a tenere per tutta la partita» FUTURO – «Credo che ladi un club sia la, non credo che ci siano direttori che non pensino al futuro. Dobbiamo farci trovare pronti, ma in questo momento dobbiamo goderci quello che sta succedendo». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

