Napoli, Giuntoli blinda Kvaratskhelia: pronto il rinnovo di contratto (Di martedì 18 aprile 2023) Manca sempre meno all'attesissimo ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, in programma questa sera, martedì 18 aprile, alle ore 21:00. Le due squadre partono dal risultato di 1-0 in favore della squadra di Stefano Pioli, che si è imposta della gara di andata grazie alla rete di Ismail Bennacer. Lobotka e Bennacer in Milan-Napoli – @livephotosport Napoli contro Milan è anche la sfida tra Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao, le migliori ali del nostro campionato. Il giocatore georgiano ha avuto un impatto devastante in Serie A nel suo primo anno, in cui insieme a Victor Osimhen sta trascinando i partenopei verso il loro terzo scudetto. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, attaccanti del Napoli @livephotosport La grande stagione disputata da ...

