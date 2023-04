Napoli fuori dall'Europa, considerazioni a caldo (Di martedì 18 aprile 2023) Alzi la mano chi, prima dell'inizio della Champions, aveva pronosticato il Napoli vittorioso nel girone davanti al Liverpool vice campione d'Europa, vicecampione in Inglilterra e detentore di FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield. Senza dimenticare le cessioni estive del 'Ciuccio' che molti pensavano lontano dalle posizioni di vertice in campionato... Non ho voluto fare l'uccello del malaugurio, ma dopo aver visto i sorteggi per i Quarti avevo avvisato più di qualcuno del dna continentale dei rossoneri... Se il rapporto tra calcio e psicologia (non poche volte) è strettamente proporzionale, Spalletti ora dovrà lavorarare più del solito sulla testa dei giocatori. In passato alla Roma ci riusci: basti pensare che nel 2007 un mese dopo la batosta di Manchester poggiò nella bacheca giallorossa la Coppa Italia, ripetuta l'anno ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Alzi la mano chi, prima dell'inizio della Champions, aveva pronosticato ilvittorioso nel girone davanti al Liverpool vice campione d', vicecampione in Inglilterra e detentore di FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield. Senza dimenticare le cessioni estive del 'Ciuccio' che molti pensavano lontanoe posizioni di vertice in campionato... Non ho voluto fare l'uccello del malaugurio, ma dopo aver visto i sorteggi per i Quarti avevo avvisato più di qualcuno del dna continentale dei rossoneri... Se il rapporto tra calcio e psicologia (non poche volte) è strettamente proporzionale, Spalletti ora dovrà lavorarare più del solito sulla testa dei giocatori. In passato alla Roma ci riusci: basti pensare che nel 2007 un mese dopo la batosta di Manchester poggiò nella bacheca giallorossa la Coppa Italia, ripetuta l'anno ...

