Napoli | donna trovata morta in casa a Pianura | uccisa dopo una lite di vicinato

(Di martedì 18 aprile 2023) Unadi 73 anni è statainin via Vicinale Sant?Aniello, a. Accertamenti in corso da parte del commissariatoe Squadra Mobile ma le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Napoli: trovata morta in casa donna di 73 anni - Bukaniere : Mia suocera una brava donna sostanzialmente. Però tiene sempre quella che a Napoli si dice 'a parulella!', un'insin… - mattinodinapoli : Napoli: donna di 73 trovata morta in casa a Pianura, si indaga sulle cause - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Rinvenuto il cadavere di una donna in #Campania >> - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una vicenda che ha dell'incredibile. La donna aveva denunciato il furto dopo un pranzo al ristorante e aveva anche acquistato… -

Unadi 73 anni è stata trovata morta in casa in via Vicinale Sant'Aniello, a Pianura. Accertamenti in corso da parte del commissariato Pianura e Squadra Mobile.Sul posto, in via Vicinale Sant'Aniello, una traversa di via comunale, sono giunte numerose volanti della polizia e un'ambulanza del 118. Ad aggredirla sarebbe stata un'altra, sulla ...Mercato, la fidanzata vuole Osimhen in Germania Secondo quanto infatti annuncia il canale ... La, tedesco - camerunese, è nata infatti a Wolfsburg dove Osimhen ha giocato tra il 2017 e il ...

Napoli, donna ammazzata di botte a Pianura: lite tra vicini finisce in tragedia Il Riformista

NAPOLI – Una donna di 73 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione di via Vicinale Sant’Aniello a Pianura. A dare l’allarme alcuni vicini di casa. Sul posto sono immediatamente giunti gli ...Milano, 18 apr. (LaPresse) – Una donna, di 73 anni, è stata ritrovata senza vita in una abitazione in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, zona orientale di Napoli.