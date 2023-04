Napoli, Aurelio De Laurentiis ha incontrato Mamuka Jugeli: “Il futuro della stella georgiana” (Di martedì 18 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella giornata di ieri ha tenuto diversi incontri presso l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Il quotidiano Il Mattino ha fatto una panoramica di ciò che è accaduto. Incontro con Mamuka Jugeli Il patron del Napoli ha incontrato l’agente di Khvicha Kvartakshelia, Mamuka Jugeli, per parlare del futuro del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 aprile 2023)De, presidente del, nella giornata di ieri ha tenuto diversi incontri presso l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Il quotidiano Il Mattino ha fatto una panoramica di ciò che è accaduto. Incontro conIl patron delhal’agente di Khvicha Kvartakshelia,, per parlare deldel L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, tensioni con gli ultras: la prefettura dispone la scorta al presidente Aurelio #DeLaurentiis+++ - chicnisello : @Guidolino8 gli ultras lo meritano da anni, aurelio ti sei svegliato tardi. non vedo l’ora di vedere gli sguardi in… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Stadio Maradona, in Napoli-Milan per la prima volta coreografie allestite in sinergia tra gli ultras e Aur… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Stadio Maradona, in Napoli-Milan per la prima volta coreografie allestite in sinergia tra gli ultras e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Stadio Maradona, in Napoli-Milan per la prima volta coreografie allestite in sinergia tra gli ultras e Aur… -