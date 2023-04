Napoli | Altafini | «Le ultime sberle potrebbero servire a Spalletti»

(Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Jose, doppio ex della sfida trae Milan, sulla partita di questa sera che vale la semifinale Jose, doppio ex die Milan, ha parlato al Corriere della Sera della sfida di questa sera allo Stadio Maradona che mette in palio la semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole. IL PESO DELLA STORIA – «Direi che pesa anche la voglia di scriverla, la storia: ilnon è mai arrivato così in alto, ma c’è sempre una prima volta e quando arriva è speciale. Negli anni di Maradona i dirigenti non hanno saputo rinforzare la squadra: potevano diventare loro i più forti d’Europa invece del Milan». PRONOSTICO – «Il pronostico è apertissimo, visto che ilritrova Osimhen: lui e Kvara sono una coppia da super golasso, non c’è ...

Il grande ex José Altafini guarda alla sfida di Champions: «La storia pesa, ma pesa anche la voglia di scriverla. La Coppa è più importante del Mondiale» ...Le parole di Jose Altafini, doppio ex della sfida tra Napoli e Milan, sulla partita di questa sera che vale la semifinale Jose Altafini, doppio ex di Napoli e Milan, ha parlato al Corriere della Sera ...