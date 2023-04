Mutui, i tassi sfondano la soglia del 4%. E a marzo i prestiti rallentano ancora (Di martedì 18 aprile 2023) Anche il deterioramento dei crediti avanza, seppure lentamente. Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2023 sono state 15,5 miliardi di euro, in lieve ulteriore aumento: erano 15,3 miliardi a gennaio e 14,2 miliardi a dicembre 2022 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 aprile 2023) Anche il deterioramento dei crediti avanza, seppure lentamente. Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2023 sono state 15,5 miliardi di euro, in lieve ulteriore aumento: erano 15,3 miliardi a gennaio e 14,2 miliardi a dicembre 2022

