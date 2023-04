Musk vuole creare TruthGPT | l’IA con un’etica che non distruggerà l’umanità

(Di martedì 18 aprile 2023) Lo ha detto in un’intervista, specificando che solo un’IA che è in grado di capire la natura dell’universo può decidere di non sterminare....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntotweet : Elon Musk vuole creare TruthGPT, IA “alla caccia delle verità” - CavalliniGiulio : @andst7 È impressionante. Anche stamattina con la notizia di TruthGPT La Stampa dice “Musk vuole creare una AI senz… - Lex_DVP : RT @PediatriaOggi: Affidiamo il nostro cuore ai sogni e ai desideri inespressi e lasciamoci trasportare sulle ali della fantasia laddove il… - Perdukistan : quindi Elon Musk prima firma la lettera perché si sospendano i lavori per chat GPT e due settimane dopo fonda una s… - duca86 : @glucanto Ovviamente Musk è un cretino e ha dovuto fare la sparata sulla prigione ma sinceramente anche a me spaven… -

Elonnei giorni scorsi ha detto, in merito alla nostra denatalità certificata sulla base dei ... Di questo sforzo ciclopico penso che si debba fare carico la politica (tutta) seessere ...Per, pertanto, TruthGPT è un modello che corregge il lavoro di OpenAI e ottiene il supporto di filosofi ed esperti di etica, proprio come proposto anche dal CEO di Google, Sundar Pichai . ...Ma cosafare ElonCome sarà la sua intelligenza artificiale Sono tutte domande a cui non possiamo ancora rispondere, ma possiamo aspettarci grandi cose. OpenAI, l'azienda che ha ...

Elon Musk ha le idee chiare: la sua IA si chiamerà TruthGPT e "non sarà in grado di superare gli esseri umani", servirà a "cercare le verità".La risposta del numero uno di Twitter a OpenAI: "Non avrà i pregiudizi di sinistra con cui è stata allenata Chatgpt. E non farà mai ...