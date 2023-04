Musetti-Kubler in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Lorenzo Musetti sfiderà Jason Kubler nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo la splendida settimana nel Principato di Monaco, con tanto di successo ai danni di Novak Djokovic, il tennista azzurro riparte dalla Catalogna. All’esordio se la vedrà contro l’australiano Kubler, che al primo turno ha superato in due set la wild card locale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’azzurro, determinato a confermare i progressi dimostrati a Monte-Carlo. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Musetti e Kubler scenderanno in campo mercoledì 19 aprile come 4°match sulla Pista Rafa Nadal dalle 11:00 (il secondo dalle ore 16:00). Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Lorenzosfiderà Jasonnel secondo turno dell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo la splendida settimana nel Principato di Monaco, con tanto di successo ai danni di Novak Djokovic, il tennista azzurro riparte dalla Catalogna. All’esordio se la vedrà contro l’australiano, che al primo turno ha superato in due set la wild card locale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’azzurro, determinato a confermare i progressi dimostrati a Monte-Carlo. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 19 aprile come 4°match sulla Pista Rafa Nadal dalle 11:00 (il secondo dalle ore 16:00). Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Jason Kubler ???? gestisce 6-4 6-3 [WC] Rincon ???? e raggiunge [9] Lorenzo #Musetti ???? al 2T dell'ATP500 di Barcellona… - Tomas1374 : Domani #Passaro vs #Cerundolo direi quasi impossibile andare agi ottavi #Arnaldi vs #Evans forse forse...chissà… - GeorgeSpalluto : RT @LorenzoAndreol4: #Sinner vs Schwartzman domani alle 12:30. Intorno alle 18:00, sempre sulla Pista Rafa Nada, #Musetti contro uno tra Ku… - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: #Sinner vs Schwartzman domani alle 12:30. Intorno alle 18:00, sempre sulla Pista Rafa Nada, #Musetti contro uno tra Ku… - LorenzoAndreol4 : #Sinner vs Schwartzman domani alle 12:30. Intorno alle 18:00, sempre sulla Pista Rafa Nada, #Musetti contro uno tra… -