Muore a 36 anni Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni. Il post del cantautore: Hai smesso di soffrire (Di martedì 18 aprile 2023) “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo e’ finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole pubblicate sui profili social, il cantautore Roberto Vecchioni padre di quattro figli, annuncia la scomparsa di Arrigo, il secondo dei tre avuti dalla seconda moglie Daria Colombo. Arrigo aveva 36 anni ed era nato dal secondo matrimonio del cantautore. La primogenita Francesca è nata dal primo matrimonio con Irene Brozzi, sposata nel 1973, gli altri tre dalla seconda moglie Daria Colombo, che si è unita all’artista nel 1981. La seconda figlia di Vecchioni è Carolina, poi sono nati Arrigo e Edoardo, che due anni fa ha raccontato nel libro “Sclero – Il gioco degli imperatori” la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meravigliosoe’ finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole pubblicate sui profili social, ilpadre di quattro figli, annuncia la scomparsa di, il secondo dei tre avuti dalla seconda moglie Daria Colombo.aveva 36ed era nato dal secondo matrimonio del. La primogenita Francesca è nata dal primo matrimonio con Irene Brozzi, sposata nel 1973, gli altri tre dalla seconda moglie Daria Colombo, che si è unita all’artista nel 1981. La seconda figlia diè Carolina, poi sono natie Edoardo, che duefa ha raccontato nel libro “Sclero – Il gioco degli imperatori” la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L'uomo di 63 anni è precipitato nel vuoto, un volo di 7 metri. Le ferite riportate purtroppo sono state letali - Agenzia_Ansa : Un operaio di 65 anni é morto precipitando da una impalcatura. È accaduto in un campeggio di San Felice del Benaco,… - Agenzia_Ansa : Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma n… - Piergiulio58 : Una ragazza di 25 anni è morta nello scontro tra l’auto che stava guidando e un tir. L’impatto su una semicurva del… - spazio_nello : RT @RockOthers: ALMANACCO ROCK by @FabioLisci #AlmanaccoRock #CordellBoogieMosson Il 18 aprile 2013, muore all'età di 60 anni per insuffi… -