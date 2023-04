Muore a 13 anni per un’overdose di antistaminici, l’ombra della Benadryl challenge su TikTok negli Usa (Di martedì 18 aprile 2023) L’ennesima morte a causa di una challenge scoperta su TikTok. Questa volta si tratta di un ragazzo di 13 anni deceduto in Ohio, negli Stati Uniti, dopo aver partecipato a una sfida che invita ad assumere una dozzina di pasticche di un antistaminico da banco, al fine di avere le allucinazioni. A darne notizia è la Cnn. I fatti risalgono allo scorso 12 aprile e la giovane vittima si chiamava Jacob Stevens Greenfield, che è morto al Nationwide Children’s Hospital dopo essere stato sei giorni attaccato ad un respiratore. Stando a quanto si apprende dalla stampa americana, il giovane ha iniziato ad accusare crisi epilettiche dopo aver assunto il farmaco. Nel mentre un suo amico lo ha filmato. La sfida in questione si chiama «Benadryl challenge» e non è la prima volta che circola. Già nel ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) L’ennesima morte a causa di unascoperta su. Questa volta si tratta di un ragazzo di 13deceduto in Ohio,Stati Uniti, dopo aver partecipato a una sfida che invita ad assumere una dozzina di pasticche di un antistaminico da banco, al fine di avere le allucinazioni. A darne notizia è la Cnn. I fatti risalgono allo scorso 12 aprile e la giovane vittima si chiamava Jacob Stevens Greenfield, che è morto al Nationwide Children’s Hospital dopo essere stato sei giorni attaccato ad un respiratore. Stando a quanto si apprende dalla stampa americana, il giovane ha iniziato ad accusare crisi epilettiche dopo aver assunto il farmaco. Nel mentre un suo amico lo ha filmato. La sfida in questione si chiama «» e non è la prima volta che circola. Già nel ...

