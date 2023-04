(Di martedì 18 aprile 2023) ROMA - Quattro giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo della Serie A , Gerardo Mastrandrea , in relazione alle gare della trentesima giornata. Tra i calciatori espulsi, ...

Inflitta una ammenda di cinquemila euro a Manuel Lazzari della Lazio " per avere, al 46' del secondo tempo, in ... Inflitta una ammenda di cinquemila euro all'allenatore della Lazio , Maurizio Sarri" per avere al 44' ...e i tifosi dello Spezia Ha portato invece conseguenze la lite tra Sarri e alcuni tifosi ...anche per lo Spezia, stavolta di 7 mila euro, "per avere alcuni suoi sostenitori, dal 45° al 48° ...

Multa a Sarri e allo Spezia per il caso dello sputo Corriere dello Sport

Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la 30ª giornata: Lazio e Juventus multate. Ammenda per Sarri. Out due titolari di Milan e Lazio. Ieri si è conclusa la 30ª giornata del campionato di Serie A. Multati il tecnico della Lazio e il club ligure per il vivace episodio senza l'apertura di un fascicolo da parte della Procura federale. Sarri e i tifosi dello Spezia Ha portato invece conseguenze la lite tra Sarri e alcuni tifosi dello Spezia.