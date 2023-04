Moviola Napoli-Milan: l’episodio chiave del match (Di martedì 18 aprile 2023) l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: Moviola Napoli-Milan l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Maciniak. l’episodio chiave DEL match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023)arbitraledelvalido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League:delladeltra, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Maciniak.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vero_fiero : @FabioGibaldo @Fjsbad @domopolix @capuanogio Se facciamo la moviola dal 1926 ad oggi, sicuramente non c'è neanche un rigore per il Napoli... - NapoliFCNews : Moviola Napoli Lazio: tutti gli episodi al VAR | VIDEO #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - ilnapolionline : Napoli-Verona, la moviola del Corriere dello Sport: grave errore di La Penna - - MarekNapoli : RT @cn1926it: #NapoliVerona, la moviola: Ceccherini da secondo giallo. Fischiata fine in anticipo - TuttoHellasVer1 : Corriere dello Sport - La moviola: gol del Napoli in fuorigioco, Ceccherini manca il secondo giallo… -