Moviola Napoli-Milan 1-1 | buona direzione di gara per Marciniak | PM NEWS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - sportface2016 : MOVIOLA - #NapoliMilan, secondo errore clamoroso del Var: #Leao travolge #Lozano, è rigore. Ma #Marciniak non fisch… - ciroaleroby4 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra prima de… - milansette : Mario Rui su Leao: netto il rigore per i rossoneri. Leao su Lozano in area: dubbi - GiuMang81 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra prima de… -

Al Maradona, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions trae Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Maradona,e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions trae Milan . Un errore importante compiuto quando la partita era ancora sullo 0 - 0. Siamo al 37' quando Leao entra in scivolata su Lozano in piena area milanista. L'arbitro decide di non ...Giustamente Marciniak non ha fatto ripetere il rigore tirato da Giroud e parato da Meret durante- Milan: quest'ultimo esegue perfettamente il tuffo, al momento del tiro del francese ha il piede destro sulla linea di porta. Mentre Juan Jesus (non il solo, c'è anche Mario Rui e Rrahmani , ...

Mario Rui su Leao: netto il rigore per i rossoneri. Leao su Lozano in area: dubbi La Gazzetta dello Sport

Come sottolineato da Sky, è regolare il rigore calciato da Giroud, attaccante del Milan, nel primo tempo della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli al Maradona. Ma ...CHAMPIONS LEAGUE - Gli episodi più controversi del quarto di finale di ritorno di Champions League fra Napoli e Milan, arbitrato dal polacco Marciniak ...