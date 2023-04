MotoGP, Marini festeggia il primo podio: i suoi segreti raccontati da mamma Stefania (Di martedì 18 aprile 2023) Testimone di un ragazzo determinato a fare un mestiere della sua passione è mamma Stefania Palma , che ha raccontato le sue emozioni a 'La Gazzetta dello Sport' . Marini a podio, le emozioni di mamma ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 18 aprile 2023) Testimone di un ragazzo determinato a fare un mestiere della sua passione èPalma , che ha raccontato le sue emozioni a 'La Gazzetta dello Sport' ., le emozioni di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - indraj0998 : RT @SkySportMotoGP: ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???? ???????????? Primo podio in top class per Marini I RISULTATI ? - maraveton : RT @SkySportMotoGP: ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???? ???????????? Primo podio in top class per Marini I RISULTATI ? - jude_marcell : Ranking Current Ducati riders in MotoGP. Jorge Martin Bestia FraudFuelFlow Bikenaia Bezzecchi Zarco Russian Sized Gap Marquez Marini DiGi - sportli26181512 : MotoGP, Luca Marini firma il podio n° 200 della famiglia Rossi in top class: I 'Rossi' raggiungono finalmente i 200… -