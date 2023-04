MotoGP | Johann Zarco sempre più ‘Willy il Coyote’ Ad Austin l’ennesima occasione persa | ma ormai è un adorabile perdente

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023), sei un fenomeno. A modo tuo, ma purun fenomeno. Ci vuole un talento unico per trovarsinel posto giusto e nel momento sbagliato, o viceversa nel posto sbagliato al momento giusto. Solo tu puoi sapere come si fa. O forse neanche tu te lo spieghi, perché succede da anni e oramai sei diventato un oggetto di culto. Com’è possibile non prenderti in simpatia? Sei la personificazione di Willy Coyote, personaggio quanto mai d’attualità, poiché le sue avventure sono ambientate nel sud-ovest degli Usa, dove guarda caso si è corso domenica. Il tuo Road Runner è quella vittoria inche proprio non riesci a catturare. Il GP delle Americhe rientra nella casistica del trovarsi nel posto sbagliato al momento giusto. Perché quando può ricapitare una gara dove ci sono più Ducati nella ghiaia che sotto la ...