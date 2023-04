(Di martedì 18 aprile 2023) Bavaglio e repressione: La Russia 'non ha ancora intenzione' di bloccare. Lo ha sottolineato il suo ministro per gli Affari digitali , mentre un tribunale diha nuovamenteto l'...

Mosca multa Wikipedia perché ci sono contenuti sgraditi a Putin: ma per ora non oscurerà il sito Globalist.it

Lo ha sottolineato il suo ministro per gli Affari digitali, mentre un tribunale di Mosca ha nuovamente multato l’enciclopedia online per non aver rimosso i contenuti che la Russia considera illegali.. Il tribunale della città di Mosca ha condannato a 25 anni di detenzione, in carcere di massima sicurezza, uno degli ultimi oppositori rimasti in Russia, lo storico Vladimir Kara-Murza. Collaboratore ...