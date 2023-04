Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Schiacciato dal suo trattore: Renato Bruna morto sul colpo - rep_torino : Lequio Berria, agricoltore morto: schiacciato dal suo trattore [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 12:34] - rep_torino : Lequio Berria, agricoltore morto: schiacciato dal suo trattore [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 10:45] - dario_zanchi : @ilgiornale Dominare?! Chi cazzo credete di essere?! O l'uomo rispetta la natura, o ne verrà, giustamente, schiacci… - paki74 : RT @TgrRaiPuglia: #brindisi. Lascia moglie e due figli l'operaio campano morto stamattina nell'area dello stabilimento #ipem, travolto da u… -

L'uomo è rimastodal mezzo agricolo ed èsul colpo. L'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine. Nulla sono valsi, infatti, i soccorsi dei sanitari giunti sul posto che non ...Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, un uomo di 63 anni èdopo essere precipitato da un'... sarebbe rimastoda una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo ...Diego èil 17 febbraioda un portone a 70 anni. Eccetera. Va tenuto a mente che i dati forniti dall'INAIL sono parziali poiché l'Istituto non effettua nessun monitoraggio su scala ...

Morto schiacciato dal suo trattore a Lequio Berria vicino Cuneo: aveva 78 anni, era al lavoro in un noccioleto Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente nel Bresciano, lungo la Strada provinciale 11: la sua auto si è schiantata con un camion.