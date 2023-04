Morto Mauro Giancaspro | ex direttore Biblioteca nazionale Napoli

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’, per 19 annidelladi. Lo rende noto la Bliblioteca sulla sua pagina Facebook. “La direttrice Maria Iannotti e tutto il personale si stringono al dolore della famiglia”, il messaggio di cordoglio. “è stato un grandedelladi. Uomo colto e appassionato. Ci mancheranno i suoi consigli”. Così in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Morto Mauro Giancaspro, addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Morto Mauro Giancaspro, addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - Morto Mauro Giancaspro, addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli - napolimagazine : LUTTO - Morto Mauro Giancaspro, addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli - apetrazzuolo : LUTTO - Morto Mauro Giancaspro, addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli -

E'a Napoli all'età di 73 anniGiancaspro, storico direttore della Biblioteca Nazionale di Palazzo Reale (che ha guidato, dal 1995, per 19 anni, dopo aver lavorato alla Biblioteca ...Tanti i messaggi ed i ricordi in queste ore, tra cui quello del Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano: 'Giancaspro è stato un grande direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Uomo ...Aveva 73 ...

Morto Mauro Giancaspro, per 20 anni direttore della Biblioteca ... Fanpage.it

Il mondo culturale napoletano è in lutto: se n'è andato a 73 anni Mauro Giancaspro, per diciannove anni direttore della Biblioteca Nazionale, animatore di eventi e dibattiti, autore di libri e raffina ...E’ morto a Napoli all’età di 73 anni Mauro Giancaspro, storico direttore della Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale che ha guidato, dal 1995, per 19 anni, dopo aver lavorato alla Biblioteca Universita ...