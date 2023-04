Morto Mauro Giancaspro | addio allo storico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli

(Di martedì 18 aprile 2023) Il mondo culturale napoletano, e non solo, è in lutto: se n'è andato a 73 anni, per diciannove anni, animatore di...

Tanti i messaggi ed i ricordi in queste ore, tra cui quello del Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano: 'Giancaspro è stato un grande direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Uomo ...Aveva 73 ...Il mondo culturale napoletano, e non solo, è in lutto: se n'è andato a 73 anniGiancaspro, per diciannove anni direttore della Biblioteca Nazionale, animatore di eventi e dibattiti, autore di libri e raffinato collaboratore per quotidiani e riviste. La sua prestigiosa ...

Il mondo culturale napoletano è in lutto: se n'è andato a 73 anni Mauro Giancaspro, per diciannove anni direttore della Biblioteca Nazionale, animatore di eventi e dibattiti, autore di libri e raffina ...E’ morto a Napoli all’età di 73 anni Mauro Giancaspro, storico direttore della Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale che ha guidato, dal 1995, per 19 anni, dopo aver lavorato alla Biblioteca Universita ...