Morto figlio di Roberto Vecchioni: annuncio e causa del decesso (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi, martedì 18 aprile 2023, è Morto il figlio di Roberto Vecchioni. Ad annunciare la prematura scomparsa è stato il cantautore sui social: "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio". Al momento non si hanno informazioni circa le cause della scomparsa dell'uomo. IN AGGIORNAMENTO

