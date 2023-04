Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabceccato : RT @Gazzettino: Morto #Elserino Piol, bellunese protagonista dell'innovazione tecnologica - Lavvelenata : RT @Gazzettino: Morto #Elserino Piol, bellunese protagonista dell'innovazione tecnologica - lowresolution : RT @wireditalia: Manager di lungo corso nel campo dell'elettronica, è stato il padre del venture capital italiano dopo una serie di mission… - Gazzettino : Morto #Elserino Piol, bellunese protagonista dell'innovazione tecnologica - emato64 : RT @dferrazza: Morto a 91 anni Elserino Piol, bellunese di Limana e grande dirigente Olivetti: l'uomo che aveva capito chi era Steve Jobs e… -

Lascia il suo contributo innovativo con i suoi scritti, i suoi libri e la FondazionePiol. Il ritratto Piol ha iniziato a lavorare in Olivetti a 21 anni come programmatore ricoprendo via via ...MILANO - Èieri a MilanoMario Piol. Protagonista per oltre cinquant'anni dell'industria informatica e delle telecomunicazioni, ex vicepresidente di Olivetti e padre del venture capital italiano, ...Aveva capito che Apple sarebbe diventata qualcosa di grande,Piol . Tant'è che l'allora manager di Olivetti,a Milano il 17 aprile 2023 all'età di 91 anni, aveva portato il suo capo Carlo De Benedetti, al tempo al timone della più importante ...

Morto Elserino Piol, da Olivetti a Omnitel addio al pioniere della new economy Corriere della Sera

Piol non era un uomo facile. Era per tutti un visionario. Capiva le tecnologie. Capiva il marketing. Negli anni Settanta e Ottanta aveva lampi formidabili sull’elettronica e sull’informatica, c€ome li ...È morto Elserino Mario Piol. Protagonista per oltre 50 anni dell’industria informatica e delle telecomunicazioni, l’ex vicepresidente di Olivetti si è spento ieri sera a Milano all’età di 91 anni.