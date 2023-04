Morti improvvise | a Teramo convegno su sceening cardiologici con Giovanni Frajese

(Di martedì 18 aprile 2023)- ", in assenza di un focus specifico sulle cause le famiglie rimangono senza risposta e per la fascia di età minorile senza possibilità di prevenzione": è l'allarme del consigliere regionale Marco Cipolletti (FdI), primo firmatario della risoluzione depositata il 23 marzo in Quinta Commissione della Regione Abruzzo "Misure per l'istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni". Un tema di cui si parlerà oggi, 18 aprile, a, dalle 18:30, all'auditorium Parco della Scienza, nell'evento "Chi ti ama ti protegge", promosso dal comitato #DifesaMinori. Interventi dell'endocrinologo, dell'oftalmologo Giulio Maria Pedone, dei cardiologi Alessandro Capucci e Giuseppe Barbaro, della psicologa Paola Ponzo, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 ci dice, chi non vuole che esca la verità! e anche chi bloccava le autopsie delle… - IL_PATRIOTAITA : Raffaella Regoli giornalista APRILE 2023 ANCORA MEDICI SOSPESI per aver detto la verità! TROPPE MORTI IMPROVVIS… - Adriano07883742 : Da Nessuna Correlazione. Il ciarlatano in camice bianco attacca la giornalista di 'Fuori dal Coro', Raffaella Regol… - RiccioCUCK : RT @Adriano72197026: MeteoWeb: “Morti improvvise” post vaccino Covid-19: il mistero sotto indagine della Procura - GenoveffaPunto : RT @pbecchi: Per molto tempo lo hanno negato. Oggi però è incontestabile: negli anni della vaccinazione forzata c’è stato un aumento di mor… -

La cocaina eccita gli animi e fa scoppiare risse, con i Mötley sempre in prima linea nel ... Senza contare idi overdose: Layne Staley degli Alice in Chains, Andrew Wood dei Mother Love ...del resto lascia del resto pochi dubbi sulle sue convinzioni: sono moltissimi i post dedicati alle cosiddette '', come quelli che, al tempo in cui sarebbero avvenute le contraffazioni,...Resta, sullo sfondo, il tema della montagna affascinante e crudele, il tema delleaccidentali,, premature. Anche Giorgio Faraggiana, quasi 10 anni fa, è morto per un incidente in ...

Chioggia (Venezia), 5 morti improvvise nell’arco di un mese. Il sindaco: "Sfortunate fatalità" RaiNews

"Morti improvvise, in assenza di un focus specifico sulle cause le famiglie rimangono senza risposta e per la fascia di età minorile senza possibilità di prevenzione": è l'allarme del consigliere regi ...Una tempesta anomala nel sud della Thailandia ha fatto rovesciare una dozzina di pescherecci e ha ucciso almeno tre persone. L'improvvisa perturbazione è ...