Morte Maradona, 8 rinvii a giudizio per omicidio colposo (Di martedì 18 aprile 2023) Gli otto professionisti sanitari che avevano in cura il campione argentino sono accusati di "omicidio semplice con eventuale dolo". Ignota la data del processo

