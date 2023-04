Morte Maradona, 8 persone a processo per omicidio (Di martedì 18 aprile 2023) Rischiano condanne tra 8 e 25 anni La Camera d’Appello e Garanzie di San Isidro ha confermato che il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei operatori sanitari accusati della Morte di Diego Armando Maradona – deceduto il 25 novembre 2020 – andranno a processo, accusati di aver commesso un “omicidio semplice con eventuale dolo” secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie ai media argentini. La decisione è stata adottata all’unanimità in una sentenza della Sezione III della corte d’appello composta da Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel ed Ernesto García Maañón. In questo modo, in un futuro processo, gli otto imputati dovranno affrontare una possibile condanna tra gli 8 e i 25 anni di reclusione: “La pubblica accusa ha descritto compiutamente il fatto 1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Rischiano condanne tra 8 e 25 anni La Camera d’Appello e Garanzie di San Isidro ha confermato che il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei operatori sanitari accusati delladi Diego Armando– deceduto il 25 novembre 2020 – andranno a, accusati di aver commesso un “semplice con eventuale dolo” secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie ai media argentini. La decisione è stata adottata all’unanimità in una sentenza della Sezione III della corte d’appello composta da Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel ed Ernesto García Maañón. In questo modo, in un futuro, gli otto imputati dovranno affrontare una possibile condanna tra gli 8 e i 25 anni di reclusione: “La pubblica accusa ha descritto compiutamente il fatto 1 ...

