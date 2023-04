Morte Maradona, 8 persone a processo per omicidio (Di martedì 18 aprile 2023) La Camera d'Appello e Garanzie di San Isidro ha confermato che il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei operatori sanitari accusati della Morte di Diego Armando ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) La Camera d'Appello e Garanzie di San Isidro ha confermato che il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei operatori sanitari accusati delladi Diego Armando ...

