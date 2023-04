Morte Maradona, 8 persone a processo in Argentina per omicidio (Di martedì 18 aprile 2023) Otto operatori sanitari saranno processati per le loro presunte responsabilità nella Morte del leggendario calciatore Diego Armando Maradona, icona del Napoli e della nazionale Argentina, avvenuta nel 2020. Lo ha stabilito una corte d'appello nel Paese sudamericano, come riferiscono i media argentini. Respingendo i ricorsi della difesa, la Corte d'Appello e Garanzie di San Isidro ha condannato il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri sei operatori sanitari a dover affrontare un processo con l'accusa di "omicidio premeditato semplice", come richiesto dai pm e giudici investiti del caso l'anno scorso.Anche il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almiron e Gisella Madrid, lo psicologo Carlos Diaz, il coordinatore medico ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) Otto operatori sanitari saranno processati per le loro presunte responsabilità nelladel leggendario calciatore Diego Armando, icona del Napoli e della nazionale, avvenuta nel 2020. Lo ha stabilito una corte d'appello nel Paese sudamericano, come riferiscono i media argentini. Respingendo i ricorsi della difesa, la Corte d'Appello e Garanzie di San Isidro ha condannato il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri sei operatori sanitari a dover affrontare uncon l'accusa di "premeditato semplice", come richiesto dai pm e giudici investiti del caso l'anno scorso.Anche il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almiron e Gisella Madrid, lo psicologo Carlos Diaz, il coordinatore medico ...

