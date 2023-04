Morte Julia Ituma, Novara torna in campo: domani la sfida playoff contro Chieri (Di martedì 18 aprile 2023) E’ giunto il momento di tornare in campo per l’Igor Novara, che si appresta a giocare gara-1 della sua serie di playoff contro Chieri a pochi giorni di distanza dalla tragica Morte di Julia Ituma. A parlara alla v vigilia della sfida, è il direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri, Max Gallo: “Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore. Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) E’ giunto il momento dire inper l’Igor, che si appresta a giocare gara-1 della sua serie dia pochi giorni di distanza dalla tragicadi. A parlara alla v vigilia della, è il direttore sportivo della Reale Mutua Fenera, Max Gallo: “Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società die alla famiglia dinel condividere questo grande dolore. Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo ...

