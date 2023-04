Morte di Maradona, otto rinviati a giudizio (Di martedì 18 aprile 2023) Gli otto imputati per la Morte di Maradona sono accusati di omicidio colposo semplice, che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione Leggi su corriere (Di martedì 18 aprile 2023) Gliimputati per ladisono accusati di omicidio colposo semplice, che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione

