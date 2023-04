Morte di Maradona, a processo 8 tra medici e infermieri accusati di omicidio colposo (Di martedì 18 aprile 2023) Andranno a processo otto tra medici e infermieri accusati della Morte di Diego Armando Maradona , avvenuta il 25 novembre di tre anni fa. La Camera d'appello e garanzia del tribunale di San Isidro (... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Andranno aotto tradelladi Diego Armando, avvenuta il 25 novembre di tre anni fa. La Camera d'appello e garanzia del tribunale di San Isidro (...

