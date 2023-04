Morte di Maradona, a processo 8 tra infermieri e medici accusati di omicidio colposo (Di martedì 18 aprile 2023) Andranno a processo gli otto imputati per la Morte di Diego Maradona, scomparso a Buenos Aires il 25 novembre 2020. Il campione argentino morì dopo un «edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica». La Camera d’appello e garanzia del tribunale di San Isidro ha confermato le accuse per omicidio colposo semplice, che in Argentina è punito dagli 8 ai 25 anni di carcere, per il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel Diaz, il medico coordinatore Nancy Edith Forlini, il coordinatore degli infermieri Mariano Ariel Perroni, l’infermiere Ricardo Omar Almiron, l’infermiera Dahiana Gisela Madrid e il medico Pedro Pablo Di Spagna. Ancora da definire la data per la prima udienza del processo. Alla fine ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Andranno agli otto imputati per ladi Diego, scomparso a Buenos Aires il 25 novembre 2020. Il campione argentino morì dopo un «edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica». La Camera d’appello e garanzia del tribunale di San Isidro ha confermato le accuse persemplice, che in Argentina è punito dagli 8 ai 25 anni di carcere, per il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel Diaz, il medico coordinatore Nancy Edith Forlini, il coordinatore degliMariano Ariel Perroni, l’infermiere Ricardo Omar Almiron, l’infermiera Dahiana Gisela Madrid e il medico Pedro Pablo Di Spagna. Ancora da definire la data per la prima udienza del. Alla fine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Morte Diego Maradona, 8 persone rinviate a giudizio per omicidio colposo - anperillo : RT @RaiNews: #Maradona, otto persone a processo in #Argentina per la morte del campione. Per i pm un neurochirurgo, una psichiatra e sei sa… - askanews_ita : In #Argentina otto persone saranno processate con l’accusa di omicidio per la morte di #Maradona - NICOVENDOME55 : RT @Agenzia_Italia: A processo 8 operatori sanitari per la morte di Maradona ?? - lucabattanta : RT @laregione: In otto a processo per la morte di Maradona -