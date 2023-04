Mortal Kombat 2 | il produttore conferma location e data di inizio delle riprese

(Di martedì 18 aprile 2023) Sembra ormai tutto pronto per la realizzazione di2, sequel del film del 2021 ispirato a uno dei franchise videoludici più celebri di sempre. L'annuncio del sequel diera arrivato nel 2022 e adesso abbiamo finalmente un aggiornamento sulledel nuovo film. Attraverso un post su Twitter, infatti, ilTodd Garner hato che ledi2 si terranno da giugno a settembre in Australia. Date queste tempistiche il film potrebbe arrivare al cinema non prima del 2024. Todd si è limitato a condividere una notizia già postata in precedenza sui social, scrivendo: "Mi stavo chiedendo perché avessi un appartamento in Australia". Arrivato nelle sale nel 2021, ...

L'annuncio del sequel di Mortal Kombat era arrivato nel 2022 e adesso abbiamo finalmente un aggiornamento sulle riprese del nuovo film. Attraverso un post su Twitter, infatti, il produttore Todd Garner ha confermato che le riprese si terranno da giugno a settembre in Australia. Film come Resident Evil, Mortal Kombat o più di recente la serie Halo, in cui la trama diventa lo spunto narrativo per una traduzione in un nuovo media. Mortal Kombat 11 è uno dei picchiaduro di maggiore successo di sempre, con oltre 15 milioni di unità vendute e mezzo miliardo di dollari di profitti generati in quattro anni. Lo ha rivelato Matt Welsh,

Mortal Kombat: il prossimo film inizia le riprese a giugno, lo conferma il produttore Multiplayer.it

Il prossimo film di Mortal Kombat inizierà le riprese a giugno 2023 e terminerà a settembre 2023; la conferma arriva direttamente dal produttore.