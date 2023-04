Morta madre Paolo Brosio | la malattia e la causa del decesso

(Di martedì 18 aprile 2023) Nella notte tra il 17 e il 18 aprile èladi, Anna Marcacci. La donna aveva 102 anni, compiuti poco prima di Pasqua ed era diventata un volto noto in televisione grazie alla partecipazione a numerosi programmi insieme al figlio. IN AGGIORNAMENTO

Anna Marcacci Brosio: èl'amatissimadel celebre giornalista e personaggio televisivo La conduttrice a quel punto ha chiesto al sacerdote presente in studio di dire qualcosa per ricordare ...Anna Marcacci Brosio ,del noto presentatore televisivo Paolo Brosio , ha cessato di vivere questa mattina presso la struttura ospedaliera San Camillo di Forte dei Marmi , ubicata nel territorio della provincia di ...... sopravvisse solo una bimba di sette anni, Clara, fingendosisotto i cadaveri della sua ... infatti, venne uccisa nella strage e l'autrice è cresciuta coi racconti della nonna che, orfana di...

E' morta stamani nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca), Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio tv Paolo: il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. Nata a Marina di ...