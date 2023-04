Morta la mamma di Paolo Brosio | aveva 102 anni 

Leggi su agi

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Si è spenta questa mattina, nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi in Versilia, Anna Marcacci, madre del giornalista, scrittore e personaggio televisivo. Lo scorso 7 aprilecompiuto 102 anni. Personaggio estroverso e di grande simpatia, Anna Marcacciera diventata nota quando, in passato,partecipato come ospite fissa a fianco del figlioalla trasmissione televisiva "Quelli che il calcio" e, sempre con il figlio, in passatoregistrato alcuni spot pubblicitari. Anna Marcacciera nata a Marina di Pisa nel 1921 ma ormai da molti anni viveva a Forte dei Marmi, in Versilia, insieme al figlio. Da qualche tempo accusava alcuni problemi di salute che ...