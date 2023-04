Morì in miseria dopo il carcere, ex detenuto risarcito da defunto (Di martedì 18 aprile 2023) Per il giudice - come riporta il quotidiano L'Unione Sarda - si è trattato di una violazione della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Marini è stato trovato privo di vita il 26 ottobre 2021 ... Leggi su sardegnalive (Di martedì 18 aprile 2023) Per il giudice - come riporta il quotidiano L'Unione Sarda - si è trattato di una violazione della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Marini è stato trovato privo di vita il 26 ottobre 2021 ...

