Moratti | “Inter-Milan in Champions? Sarebbe emozionante”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'Un accordo tra le parti rimasto fino ad oggi segreto obbliga l’Inter a risarcire alcune delle vittime di indagin… - juventusfans : #Report - #Farsopoli: Secondo la relazione di #Palazzi nel 2011 su #Calciopoli bis, l’#Inter con #Facchetti e… - juventusfans : #Report - #Farsopoli: #Calciopoli nasce il 5 maggio 2002, dopo un incontro segreto tra #Moratti e #Bergamo a casa s… - Steve_the_one_ : RT @JosephDifranc20: Lo schifo che ha combinato l'Inter di Moratti e Facchetti rimarrà nella loro storia. La storia di perdenti, di eterni… - Steve_the_one_ : RT @DIABOLIK_7: VE L'HO FATTA A TUTTI! VI HO FATTO CREDERE PER QUASI 20 ANNI CHE NOI ERAVAMO I DANNEGGIATI DA RISARCIRE! RINGRAZIO GIORNAL… -

difende l': nulla da temere . Calciopoli, tifosi dell'scatenati . Juventus, il tweet polemico di Marchisio . Calciopoli,accusa: stupidaggini. Da un lato i tifosi della ...Si parla appunto dell'e di. La ricostruzione parte da una ' cena segreta ' tra l'allora presidente dell'e il designatore degli arbitri Bergamo . È uno dei retroscena rivelati a ...Massimoliquida come 'barzellette' le rivelazioni contenute nell'ultima puntata di Report, che ha ... Commentando a TvPlay la trasmissione, l'ex presidente dell 'ha dichiarato: Quindi le ...

SERIE A - All'indomani della messa in onda dell'attesa puntata di Report sullo scandalo Calciopoli, Massimo Moratti ai microfoni di Tv Play bolla come barzellette le rivelazioni su un complotto ordito ...Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria». Moratti difende l’Inter: nulla da temere Moratti ha poi continuato, senza andare troppo per il sottile: «Mi ...