Moratti: «Avrei esonerato Inzaghi. Thiago Motta intelligente e…» (Di martedì 18 aprile 2023) Massimo Moratti è stato intervistato da Radio Sportiva sulla situazione di Simone Inzaghi all’Inter e ha individuato un nome per il futuro nerazzurro. GIOCATORE – Così come in campo, anche dalla panchina Thiago Motta sta sorprendendo tutti con il suo Bologna. Massimo Moratti ne ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva: «Io non Avrei resistito a non esonerare Simone Inzaghi. Thiago Motta era un giocatore molto intelligente, lo sta dimostrando automaticamente anche da allenatore. Posso dire che l’allenatore dimostra ciò che era il giocatore: pragmatico, intelligente e che punta al risultato». Fonte: Radio Sportiva Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Massimoè stato intervistato da Radio Sportiva sulla situazione di Simoneall’Inter e ha individuato un nome per il futuro nerazzurro. GIOCATORE – Così come in campo, anche dalla panchinasta sorprendendo tutti con il suo Bologna. Massimone ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva: «Io nonresistito a non esonerare Simoneera un giocatore molto, lo sta dimostrando automaticamente anche da allenatore. Posso dire che l’allenatore dimostra ciò che era il giocatore: pragmatico,e che punta al risultato». Fonte: Radio Sportiva Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : 'Avrebbe resistito alla tentazione di esonerare Inzaghi dopo 11 sconfitte? Sinceramente' #Moratti: 'No ma a parte… - Jefe100 : RT @marifcinter: 'Avrebbe resistito alla tentazione di esonerare Inzaghi dopo 11 sconfitte? Sinceramente' #Moratti: 'No ma a parte sincera… - internewsit : Moratti: «Avrei esonerato Inzaghi. Thiago Motta intelligente e...» - - scugnizzano99 : RT @marifcinter: 'Avrebbe resistito alla tentazione di esonerare Inzaghi dopo 11 sconfitte? Sinceramente' #Moratti: 'No ma a parte sincera… - nerazzurro32 : RT @marifcinter: 'Avrebbe resistito alla tentazione di esonerare Inzaghi dopo 11 sconfitte? Sinceramente' #Moratti: 'No ma a parte sincera… -