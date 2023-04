Monza, Galliani si gode Palladino: «Resta anche l’anno prossimo. Un nuovo Sacchi? Forse» (Di martedì 18 aprile 2023) Adriano Galliani loda il lavoro di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza: «Abbiamo un percorso da Europa League con lui» Intervenuto ieri per ricevere il Premio Brera, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Raffaele Palladino, tecnico rivelazione del campionato. Di seguito le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. RINNOVO – «Raffaele Palladino resterà al Monza. Non è in discussione, ci sarà anche l’anno prossimo sicuramente. Solo per scaramanzia non abbiamo firmato, la colpa è la mia. Ci siamo dati la mano, lui resterà. Ogni volta che ho fatto un rinnovo in questi anni al Monza, c’è stato un calo da parte del giocatore. Quindi ora non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Adrianoloda il lavoro di Raffaelesulla panchina del: «Abbiamo un percorso da Europa League con lui» Intervenuto ieri per ricevere il Premio Brera, Adriano, amministratore delegato del, ha parlato di Raffaele, tecnico rivelazione del campionato. Di seguito le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. RINNOVO – «Raffaeleresterà al. Non è in discussione, ci saràsicuramente. Solo per scaramanzia non abbiamo firmato, la colpa è la mia. Ci siamo dati la mano, lui resterà. Ogni volta che ho fatto un rinnovo in questi anni al, c’è stato un calo da parte del giocatore. Quindi ora non ...

