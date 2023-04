Mondiali di Pallanuoto Femminile | il Setterosa è nel Gruppo B

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 aprile 2023) Atene – È andato in scena ad Atene (Grecia) il sorteggio dei gironi della ventesima edizione dei Campionatidi, in programma a Fukuoka (Giappone) dal 16 al 29 luglio. Ildi Carlo Silipo è stato inserito nelC, dove se la vedrà con Brasile, Sudafrica e Grecia. Il Settebello di Alessandro Campagna, invece, disputerà la prima fase nelB insieme a Francia, Canada e Cina. Primo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la rassegna continentale metterà in palio ben quattro pass a cinque cerchi, riservati alle due Nazionali finaliste per genere. “L’inizio sarà soft – ha dichiarato Silipo -. Nelle prime due giornate incontreremo Brasile e Sudafrica, avversarie da rispettare ma alla nostra porta. Poi comincerà un altro torneo: battere la Grecia ...