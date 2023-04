(Di martedì 18 aprile 2023) Traguardo storico per ladi Paracadutismo indoor. Per lanella storia del nostro Paese una squadra civilepartecipa aidi. I ...

Traguardo storico per la Nazionale Femminile Italiana di Paracadutismo indoor. Per la prima volta nella storia del nostro Paese una squadra civile femminile partecipa ai Mondiali di Paracadutismo indoor. I Mondiali di indoorskydiving Si disputeranno dal 19 al 23 aprile 2023 i Mondiali di Paracadutismo indoor in Slovacchia presso la galleria del vento Hurricanefactory di ...

Mondiali di indoorskydiving, la prima volta per la Nazionale Femminile Italiana leggo.it

Traguardo importantissimo per la nazionale femminile, che per la prima volta parteciperà ai mondiali di indoorskydiving ...