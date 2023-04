Modello 730 | al via la presentazione delle dichiarazioni 2023

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 aprile 2023) Il730, riservato a tutti coloro che percepiscono un reddito ma non sono titolari di partita Iva, è il modo più semplice per presentare la dichiarazione dei redditi e conoscere l’importo di eventuali crediti spettanti o tasse da pagare. Chi può presentare il730? Lavoratori dipendenti e pensionati con o senza sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro, o l’Inps per i pensionati) Chi percepisce indennità sostitutive al reddito da lavoro dipendente Gli eredi di persone decedute che erano in possesso dei requisiti per utilizzare il730 Questopuò essere presentato in forma congiunta dai contribuenti coniugati o uniti civilmente e può essere presentato per conto di minori o persone incapaci. È anche possibile delegare un’altra persona, ma occorre presentare un’autocertificazione. Non ...