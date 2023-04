Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OttobreInfo : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme Est. Due israeliani sono stati feriti a Sheikh Jarrah da colpi sparati da un' auto. - michelegiorgio2 : Gerusalemme Est. Due israeliani sono stati feriti a Sheikh Jarrah da colpi sparati da un' auto. - BreakingItalyNe : COREA DEL SUD: Autobus con turisti israeliani si ribalta a Chungju nella provincia di North Chungcheong: 1 morto e… - dasimionato : RT @ebreieisraele: Alla partita di #basket fra #Hapoel #Gerusalemme e #AEK #Atene ad Atene, i tifosi greci hanno bruciato una bandiera di #… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Corea del Sud, si ribalta autobus con turisti: un morto e 34 feriti #coreadelsud #israeliani #chungju #14aprile https… -

Scena che si è ripetuta anche il giorno successivo, con altri seie circa 150 fedeli ... con successivi raid aereidi rappresaglia sui quei territori. Alla Moschea di Al - Aqsa sono ...Conforta ie quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa' che i prigionieri ... necessario per riprendere il dialogo trae Palestinesi, così che la pace regni nella ...Maschio è già rientrato in Italia e, contattato dalla Rai, ha spiegato che non intende rilasciare dichiarazioni perché gli investigatorihanno chiesto di non parlare della vicenda. E' ...

Mo: 2 israeliani feriti da colpi di arma da fuoco a Gerusalemme est Il Tirreno

Milano, 17 apr. (LaPresse) - Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da una donna palestinese vicino a un incrocio di Gush ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...