Missouri | citofona alla casa sbagliata e viene sparato | ferito 16enne afroamericano

Leggi su zon

(Di martedì 18 aprile 2023)testa per aver sbagliato: è successo a Kansas City, inil 13 Aprile. Ralph Yarl,, doveva andare a prendere i fratellini e poi tornare a. Il ragazzo, però, ha sbagliato abitazione e il proprietario 85enne lo haal braccio etesta, Yarl, ricoverato in gravi condizioni giovedì sera, si sta ristabilendo in fretta. I medici hanno autorizzato il trasferimento a. A riportarlo è Sky Tg24. “C’è stata una componente razziale nel ferimento, con due colpi di arma da fuoco, del sedicenneche ha sbagliato campanello mentre andava a prendere i fratellini“, ha affermato il procuratore della contea di Clay, Zachary Thompson. ...